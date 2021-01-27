دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت مجموعة الدول السبع التي تصم كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بيانا أدانت فيه اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وقالت المجموعة في بيانها: "نتحد نحن وزراء خارجية مجموعة السبع في إدانتنا لتوقيف أليكسي نافالني واعتقاله لأسباب سياسية.. ونشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز آلاف المتظاهرين السلميين والصحفيين، وندعو روسيا إلى احترام التزاماتها الوطنية والدولية والإفراج عن المعتقلين تعسفيا بسبب ممارستهم حقهم في التجمع السلمي في 23 كانون الثاني/يناير. لا يمكن القبول بقمع قوات الشرطة لحق الأفراد في التعبير عن آرائهم. وتؤكد هذه الأحداث على النمط السلبي المستمر لتقليص المساحة المتاحة للمعارضة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المستقلة في روسيا".

وتابعت المجموعة في بيانها: "من المؤسف بمكان أن يكون اعتقال السيد نافالني بسبب قرارات محكمة اعتبرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعسفية وغير معقولة بشكل واضح، وذلك في العام 2017. ندعو نحن وزراء خارجية مجموعة السبع السلطات الروسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد نافالني. إن روسيا ملزمة باحترام حقوق الإنسان وضمانها بموجب التزاماتها الوطنية والدولية".

وأضافت: "سنواصل مراقبة استجابة روسيا للدعوات الدولية إلى الإفراج الفوري عن السيد نافالني وأي متظاهرين وصحفيين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، وكذلك إلى إجراء تحقيق جنائي في واقعة تسميم السيد نافالني. ما زلنا ملتزمين بقوة باتفاقية الأسلحة الكيميائية وبدعمنا للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في روسيا، كما نقوم بتعزيز دعمنا للمجتمع المدني الروسي".