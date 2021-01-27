بعد تحقيق "قصر بوتين".. الشرطة الروسية تداهم منزل ومكاتب نافالني

شاهد.. بعد قرار المحكمة باحتجازه 30 يوما.. نافالني يحث أنصاره على "النزول إلى الشوارع"

هذا ما قاله أليكسي نافالني بعد اعتقاله في روسيا

موسكو، روسيا (CNN)-- صرح مساعدو وأسرة زعيم المعارضة الروسية المعتقل أليكسي نافالني بأن قوات الأمن الروسية داهمت منزله ومكاتب فريقه، الذي أنتج مؤخرا تحقيقا مصورا عن امتلاك الرئيس فلاديمير بوتين لقصر تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار، وهو ما نفته الرئاسة الروسية.

وجاءت المداهمات في الوقت الذي دعا فيه حلفاء نافالني إلى جولة ثانية من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، الأحد المقبل، للمطالبة بالإفراج عن نافالني. وفي نهاية الأسبوع الماضي، نزل عشرات الآلاف من الروس إلى الشوارع، مما أدى إلى اعتقال ما يقرب من 4 آلاف شخص 4000، وفقا لمجموعات مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

وقال إيفان زدانوف، رئيس مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، إن قوات الأمن فتشت في البداية شقة نافالني في ماريينو، حيث كان شقيقه أوليغ هناك في ذلك الوقت، وأضاف أن قوات الأمن جاءت أيضا إلى الشقة التي تقيم فيها يوليا زوجة نافالني.

كما داهمت قوات الأمن مقر مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد في موسكو واستوديو "Navalny LIVE"، وقال زدانوف إن وزارة الداخلية الروسية "أجازت عمليات التفتيش بموجب المادة 236 من القانون الجنائي، التي تتناول انتهاكات المعايير الصحية والوبائية".