خارجية أمريكا تعرّف انتوني بلينكن بـ10 نقاط بعد مصادقة الشيوخ عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، تغريدة تعريفية مقتضبة عن انتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي الذي اختاره الرئيس، جو بايدن، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، الثلاثاء.

من هو أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس بايدن لشغل منصب وزير الخارجية الأمريكية؟ https://t.co/hsxkoyVz1C

جاء ذلك في تغريدة للخارجية الأمريكية على صفحتها العربية بتويتر، قائلة بتعليق: "من هو أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس بايدن لشغل منصب وزير الخارجية الأمريكية؟"

وكان انتوني بلينكن، قد ألقى الضوء على توقعاته حول كيف ستكون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في عهد بايدن، وذلك قبل أن تكشف مصادر لـCNN أن بايدن "مستعد لترشيحه" بمنصب وزير للخارجية.

وقال بايدن في مقابلة مع الزميل فريد زكريا، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "نائب الرئيس بايدن ينطلق من هذا المبدأ أنه سواء اعجبنا ذلك أو لا فإن العالم لوحدة لا يمكنه تنظيم نفسه وحتى إدارة ترامب لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا قياديا في القيام بالكثير من هذا التنظيم.."

وتابع قائلا: "ما حدث الآن هو أن الرئيس ترامب تنازل عن هذه المسؤوليات ووضعنا في حالة انسحاب كاملة من حلفائنا وشركائنا من المنظمات الدولية ومن الاتفاقات، وهذه هي المشكلة: عندما لا نكون منخرطين وعندما لا نقود فإن ما يحدث هو أمر من اثنين إما أن دولا أخرى تبدأ بمحاولة أخذ مكاننا وعلى الأغلب ليس بصورة تناسب مصالحنا وقيمنا وأما أن يكون هناك فجوة تخلق فوضى وأمورا سيئة.."