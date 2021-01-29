شاهد.. سحق ضابط شرطة أمريكي في باب من قبل مثيري الشغب في مبنى الكونغرس

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي)، الجمعة، إن قنبلتين أنبويتين قرب مقر الحزبين الديمقراطي والجمهوري تم اكتشافهما في 6 يناير/كانون الثاني، تم زرعهما في الليلة التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس.

وزادت السلطات الفيدرالية مرة أخرى المكافأة على المعلومات حول مُفجر الأنبوب، وأصدرت تفاصيل وصور جديدة لمشتبه به، الجمعة، مما يؤكد على إصرار وزارة العدل على معالجة هذا الجانب من التحقيق، الذي لا يزال واحداً من أكثر الألغاز إثارة للقلق بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون.

ويقول ملصق إن القنابل وُضعت بين الساعة 7:30 و8:30 مساءً، في الخامس من يناير/كانون الثاني ليلة ما قبل اندلاع أحداث الشغب.

وحدَد مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا أحذية المشتبه به على أنها أحذية من نوع Nike Air Max Speed ​​Turf ذات لون أصفر وأسود ورمادي. كما نشر صورًا محسّنة لها، إلى جانب صور القنبلتين.

وبلغت قيمة المكافأة المرصودة لمن يساعدة في الوصول مكان وإدانة الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن وضع القنبلة، إلى 100 ألف دولار.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل بزيادة المكافأة مرة واحدة - إلى 75 ألف دولار - في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت شبكة CNN أول من أبلغ يوم الأربعاء أن القنابل كانت بطول ثماني بوصات وموصولة بمؤقتات البيض ومليئة بمسحوق متفجر، وفقًا لمسؤول في جهات إنفاذ القانون.

كان المحققون لدى فحصهم بقايا الأجهزة في معمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في فيرجينيا، ويحثون الجمهور على تقديم معلومات، قلقين من أن المفجر لا يزال في العمل.