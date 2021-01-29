أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "غاضبة" من قرار المحكمة العليا الباكستانية بإطلاق سراح المدانين باختطاف وقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل في 2002، ووصفه بأنه "إهانة لضحايا الإرهاب في كل مكان، بما في ذلك باكستان".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي الخميس: "ندعو الحكومة الباكستانية إلى مراجعة خياراتها القانونية على وجه السرعة، بما في ذلك السماح للولايات المتحدة بمحاكمة (المواطن البريطاني عمر) شيخ بتهمة القتل الوحشي لمواطن وصحفي أمريكي ونحن ملتزمون بضمان العدالة لعائلة دانيال بيرل ومحاسبة الإرهابيين في أي مكان على جرائمهم الشنيعة".

كما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق الخميس، حكمت المحكمة العليا الباكستانية بإطلاق سراح أربعة رجال أدينوا بخطف وقتل بيرل.

وكان بيرل يعمل مديراً لمكتب جنوب آسيا لصحيفة وول ستريت جورنال في 2002 عندما تم اختطافه في مدينة كراتشي بجنوب باكستان، بينما كان يتحدث عن ريتشارد ريد، الإرهابي البريطاني المعروف باسم "مفجر الأحذية".

وقام المهاجمون في وقت لاحق بتصوير قطع رأس بيرل وأرسلوه إلى المسؤولين الأمريكيين. وتم القبض على أربعة أشخاص في 2002، وأدينوا بخطف وقتل بيرل. وحُكم على أحد المواطنين البريطاني أحمد عمر سعيد شيخ بالإعدام.

في أبريل/ نيسان من العام الماضي، ألغت محكمة عليا في إقليم السند، حيث تقع كراتشي، إدانة ثلاثة من الرجال الأربعة وخففت عقوبة الشيخ إلى سبع سنوات في السجن، مما يعني أنه كان مؤهلاً للإفراج عنه في الوقت المحدد.

وقالت المحكمة إن الرجال "عانوا من أذى لا يمكن إصلاحه وتحيز شديد"، بعد أن قضوا 18 عامًا خلف القضبان قبل ذلك، وفي ديسمبر / كانون الأول أمرت بالإفراج عن الأربعة جميعًا، لكن كل من عائلة بيرل والسلطات الباكستانية استأنفوا أمام المحكمة العليا في البلاد،