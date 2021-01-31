نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- رشح النائب النرويجي بيتر إيدي حركة Black Lives Matter – حياة السود مهمة لجائزة نوبل للسلام لعام 2021 "لنضالها ضد العنصرية والعنف بدوافع عنصرية"، حسبما قال لشبكة CNN الأحد.

وكتب إيدي في أوراق ترشيحه الرسمية التي حصلت عليها شبكة CNN: "لقد انتشرت دعوة (حركة) حياة السود مهمة للتغيير المنهجي في جميع أنحاء العالم، مما أجبر البلدان الأخرى على مكافحة العنصرية داخل مجتمعاتهم".

وقال إيدي لشبكة CNN إنه رأى في الحركة "إرثًا من حركة الحقوق المدنية في أمريكا والحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

وأضاف إيدي، الذي مثل حزب اليسار الاشتراكي في البرلمان منذ 2017: "لقد أدركت لجنة نوبل النرويجية دائمًا وجود علاقة قوية بين العدالة العرقية والسلام".

في 1964، مُنح الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور الجائزة عن "نضاله السلمي من أجل الحقوق المدنية للسكان الأفرو-أمريكيين".

ارتبطت جوائز نوبل للسلام الأخرى بحركة جنوب إفريقيا المناهضة للفصل العنصري من الستينيات إلى التسعينيات، بما في ذلك جوائز نيلسون مانديلا وف.و.دي كليرك، التي مُنحت في 1993 لانتقال الأمة من نظام الفصل العنصري.

وقال إيدي، الذي شغل منصب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في النرويج في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إنه تلقى عدة رسائل بريد إلكتروني ورسائل بعد إعلانه عن الترشيح.

وأوضح: "أرسل لي الناس ليقولوا إن BLM هي منظمة عنيفة. أنا أدين كل أنواع العنف. ومع ذلك، كانت هذه الحجج هي نفسها عندما حصل مارتن لوثر كينج على الجائزة في 1964، أو عندما حصل عليها مانديلا في 1993. إنها ليست حجة قوية".

وتابع إيدي: "إذا كانت بعض عناصر الحركة عنيفة، فهذا ليس سببًا لإلقاء اللوم على الحركة بأكملها".

وردت حركة حياة السود مهمة على الترشيح عبر تويتر، وكتب حسابها: "يستيقظ الناس على دعوتنا العالمية: من أجل العدالة العرقية وإنهاء الظلم الاقتصادي، والعنصرية البيئية، وتفوق البيض".

وأظهر تقرير صدر عام 2020 من مشروع بيانات الأحداث والموقع للنزاع المسلح أن حوالي 93٪ من احتجاجات العدالة العرقية في الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد كانت سلمية وغير مدمرة.

وأكد النائب النرويجي أن "الترشيح يتعلق بالإنجاز الهائل الذي حققته BLM في زيادة الوعي العالمي بشأن الظلم العنصري، وليس تعليقًا على السياسة الأمريكية". في أوراق ترشيحه، كتب: "لقد أصبحت الحركة قوة عالمية قائمة على منصة لا مركزية على الإنترنت للنشاط. انتشرت حركات BLM والارتباطات والاحتجاجات بسهولة وسرعة إلى العديد من البلدان الأخرى".

ويمكن لأي سياسي يعمل على المستوى الوطني أن يقدم ترشيحات لجائزة نوبل للسلام، مع السماح لـ 2000 كلمة فقط بتوضيح قضيته.

والموعد النهائي لتقديم ترشيحات جائزة نوبل للسلام 2021 هو 1 فبراير/شباط. وسيتم اختيار الفائز في أكتوبر/تشرين الأول، مع حفل توزيع الجوائز المقرر في 10 ديسمبر/كانون الأول.