دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت السفارة السعودية في روسيا، الأحد، تحذيرا إلى المواطنين السعوديين وسط المظاهرات التي تشهدها روسيا، فيما ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمواصلة السلطات الروسية استخدام "الأساليب القاسية" ضد المتظاهرين والصحفيين.

وقالت السفارة السعودية في روسيا، عبر حسابها على تويتر، إنها "تهيب بالمواطنين الزائرين والمقيمين الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية بهذا الشأن"، داعية إلى التواصل معها في حالات الطوارئ.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، عبر حسابه على تويتر، إن الولايات المتحدة "تدين الاستخدام المستمر للأساليب القاسية ضد المحتجين السلميين والصحفيين من قبل السلطات الروسية للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضاف بلينكن: "نجدد دعوتنا لروسيا للإفراج عن المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، بمن فيهم أليكسي نافالني"، زعيم المعارضة الروسية الذي اُعتقل في 17 يناير، فور وصوله إلى موسكو، بعد شهور من العلاج في ألمانيا إثر تعرضه للتسمم، في أغسطس 2020 بغاز الأعصاب Novichok.

وتأتي رسالة بلينكين في أعقاب المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي. وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال لشبكة CNN إن بوتين "قدم تفسيرات ضرورية" عندما دعا بايدن روسيا للإفراج عن نافالني.