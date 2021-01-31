لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، الأحد، إن من "السابق لأوانه" مشاركة أي فائض في إمدادات لقاحات مضادة لفيروس كورونا (كوفيد - 19) في المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والدول النامية.

وفي حديثها لقناة "سكاي نيوز"، قالت تروس: "نحتاج أولاً إلى التأكد من تطعيم سكاننا. لدينا هدف بحصول (الفئات) الأكثر ضعفا على التطعيم بحلول منتصف فبراير/شباط. من السابق لأوانه تحديد كيفية نشر اللقاح الزائد، لكننا بالتأكيد نريد العمل مع الأصدقاء والجيران، ونريد العمل مع البلدان النامية".

وأضافت تروس: "سنحل هذه المشكلة بمجرد تلقيح الجميع في العالم".

وفقًا لأحدث الأرقام التي نشرتها الحكومة البريطانية يوم الجمعة، تلقى 8 ملايين و378 ألفا و940 شخصًا جرعة أولى من لقاح كوفيد - 19، بينما تلقى 480 ألفا و432 جرعة ثانية - قبل الدول الأوروبية الأخرى بكثير.