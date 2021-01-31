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نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

موسكو، روسيا (CNN)-- أظهر مقطع فيديو تمت مشاركته عبر شبكة الإنترنت، الأحد، من مدينة تشيليابينسك الروسية ضباط شرطة وهم جاثمون فوق رجل يحتجزونه، بينما ردد أنه لا يستطيع التنفس.

خلال الفيديو، سُمع الرجل يقول: "لا أستطيع التنفس يا رفاق! لا أستطيع التنفس".

سُمع أحد ضباط مكافحة الشغب يقترب منهم، وهو يقول: "كيف حاله؟ حي؟"

يمكن سماع شخص من الحشد يصرخ للشرطة: "انزلوا عنه!"

يُسمع صوت الرجل المحتجز يقول: "حقًا يا شباب! اسمحوا لي... [أنت] لقد لويت ... اترك لي من فضلك. لا أستطيع التنفس".

هوية الرجل وحالته الحالية ومكان وجوده غير معروفة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وشارك الفيديو MBKh، وهي وسيلة إعلامية أسسها قطب النفط الروسي السابق ميخائيل خودوركوفسكي، الذي قضى أكثر من عشر سنوات في سجن روسي، بعد خلافه مع بوتين لتسليطه الضوء على الفساد الرسمي.