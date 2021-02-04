أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصبحت خوادم شبكات فيسبوك وانستغرام وماسينغر وواتساب مقيدة الآن عبر مزود الإنترنت المملوك للدولة في ميانمار، وفقًا لمجموعة "نت بلوكس" لمراقبة إغلاق وانقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وقالت "نت بلوكس"، عبر حسابها في تويتر، الأربعاء، إنه أصبح حظر خوادم فيسبوك والشركات التابعة لها في ميانمار مؤكداً.

وأضافت المجموعة: "تُظهر المقاييس في الوقت الفعلي تصفية انتقائية حتى مع استعادة الاتصال الأساسي بعد الانقلاب العسكري".

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك لـCNN: "نحن ندرك أن الوصول إلى فيسبوك معطّل حاليًا لبعض الأشخاص. نحث السلطات على استعادة الاتصال حتى يتمكن الأشخاص في ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والوصول إلى المعلومات المهمة".

وتم اكتشاف اضطراب واسع النطاق في الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية في ميانمار منذ يوم الأحد، بعد أن اعتقل الجيش القادة السياسيين، بما في ذلك الزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سوتشي.

وقد يؤثر الوصول المحدود إلى الأخبار والإنترنت في قدرة الأشخاص على الحصول على المعلومات أو تنظيم أي استجابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويوم الاثنين، كانت القناة التلفزيونية الوحيدة العاملة هي شبكة التلفزيون المملوكة للجيش في ميانمار "مياوادي تي في".