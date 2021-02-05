بومبيو يرد على إدراجه على قائمة العقوبات في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، على إعلان الصين عن إدراجه في قائمة العقوبات مؤكدا على أن هذه الخطوة تبعث برسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة.

By sanctioning me, China is sending a message to the new administration: if you dare to defend Americans and protect their sovereignty & freedom, we’ll punish you personally. I hope no one will accept this behavior by the CCP. We must stand strong. The American people expect it.

جاء ذلك في تغريدة لبومبيو قال فيها: "عبر معاقبتي، الصين ترسل رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة: إذا تجرأتم على الدفاع عن الأمريكيين والدفاع عن سيادتهم وحريتهم سنعاقبكم شخصيا.."

وتابع بومبيو في تغريدته: "آمل ألا يتقبل أحد هذا السلوك من CCP (الحزب الشيوعي الصيني)، علينا الوقوف أقوياء، الشعب الأمريكي يتوقع ذلك".

وكانت الصين قد أعلنت عن معاقبة 28 مسؤولا أمريكيا منهم وزير الخارجية الأمريكي بإدارة ترامب، مايك بومبيو، كانوا "مسؤولين بشكل رئيسي عن سلسلة من التحركات الأمريكية الجنونية بشأن القضايا المتعلقة بالصين"، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.