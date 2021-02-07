لليوم الثاني.. مظاهرات في ميانمار ضد الانقلاب والمحتجون: نريد قائدتنا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – خرج متظاهرون إلى شوارع عاصمة ميانمار، يانغون، الأحد، مطالبين بالديمقراطية، لليوم الثاني على التوالي.

وقال شاهد لـCNN إن معظم متظاهري الأحد من الشباب ومنظمون بشكل أفضل من أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع السبت، في حين أكد شهود آخرون أن المشاركة أكبر في احتجاجات الأحد.

وحمل المتظاهرون لافتات تحمل صورة الرئيسة المحتجزة سان سو كيي، وحملت بعض تلك اللافتات عبارة: "نريد قائدتنا".

وسار المحتجون حول جامعة يانغون وغيروا اتجاههم لتجنب الحواجز والمواجهة مع الشرطة، وقد رأى شاهد عددا من عربات الشرطة في المنطقة.