بايدن يوقع أوامر تنفيذية أكثر من أي رئيس سابق حتى الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ تسلمه السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى 5 فبراير/ شباط الجاري، على أوامر تنفيذية ومذكرات أكثر بكثير مما كان لدى أسلافه في نفس مرحلة رئاستهم.

اعتمد بايدن على الإجراءات التنفيذية لإصلاح الاستجابة الفيدرالية لوباء فيروس كورنا ولإلغاء بعض سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب.

إليكم مقارنة في الرسم البياني أعلاه للإجراءات التنفيذية للرؤساء الأربعة السابقين، إذ أصدر بايدن بالفعل إجراءات تنفيذية في غضون أسابيع قليلة تكفي مدة ولاية رئاسية كاملة.