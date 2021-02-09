واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر مطلع، لـCNN، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسأل مساعديه عن احتمال تعرضه للملاحقة الجنائية، بعد انتهاء إجراءات مساءلته بالكونغرس.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـCNN، إن ترامب تواصل مع مستشاريه لمعرفة ما إذا كان سيواجه اتهامات في مسائل لا علاقة لها بحصار واقتحام الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان موظفو الرئيس السابق قد ردوا على تقارير تفيد بأن الادعاء العام في جورجيا يلقي نظرة على مكالمة ترامب الهاتفية المثيرة للجدل مع سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر.

وقال جيسون ميلر، مستشار ترامب: "لم يكن هناك شيء غير لائق أو غير مرغوب فيه بشأن المكالمة بين الرئيس ترامب ورافنسبيرغر ومحامين من الجانبين".

ويبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إجراءات مساءلة أو محاكمة ترامب، والتي من المتوقع أن تستمر عدة أيام. وكان مجلس النواب قد أقر في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي لائحة اتهامية ضد ترامب في مقدمتها تحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس.