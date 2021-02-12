أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إن روسيا "مستعدة" لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت عقوبات جديدة "على بعض القطاعات التي تخلق مخاطر على اقتصادنا، بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية".

وقال لافروف، في مقابلة مع صحفي تلفزيوني حكومي صدر الجمعة: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، ولكن علينا أن نكون مستعدين لذلك... إن كنت تريد السلام فاستعد للحرب".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في اتصال مع الصحفيين في وقت لاحق الجمعة، إن تصريحات لافروف أثارتها وسائل الإعلام "دون سياق"، بحسب وكالة "تاس" التي تديرها الدولة.

ونقلت "تاس" عن بيسكوف قوله: "إن النقطة هي أننا لا نريد هذا (قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي) ولكن نسعى لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف بيسكوف: "ومع ذلك، إذا اختار الاتحاد الأوروبي السير في هذا الطريق (لفرض عقوبات تنطوي على مخاطر على الاقتصاد الروسي)، فعندئذ نعم، سنكون مستعدين لأنك بحاجة إلى الاستعداد للأسوأ".

ووصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، تصريحات لافروف بأنها "مُقلقة وغير مفهومة".