محاكمة مجلس الشيوخ تنتقل إلى مراحلها النهائية قبيل تبرئة ترامب

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بعد ثلاث ساعات من المفاوضات المكثفة في أعقاب طلب النواب الديمقراطيين للشهود، انتقلت محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق في مجلس الشيوخ إلى المرافعات الختامية دون دعوة أي شخص للإدلاء بشهادته.

ومن المقرر تبرئة ترامب في وقت لاحق اليوم.

ووافق قادة مجلس الشيوخ ومديرو مجلس النواب والفريق القانوني لترامب على تجنب الإفادات والشهود من خلال إدراج بيان النائب الجمهوري جيمي هريرا بتلر من تقرير CNN في سجل المحاكمة، بدلاً من أخذ إفادة.

وقرأ مدير المساءلة جيمي راسكين بيان هيريرا بوتلر كدليل عندما عاد مجلس الشيوخ بعد ظهر يوم السبت.

ولم يتم تقديم المزيد من الاقتراحات للشهود، وبدأ راسكين الآن في المرافعات الختامية. وبعد حضور الطرفين، من المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ تصويتًا نهائيًا على الحكم.

ووافق مديرو المحاكمة الديمقراطيين من مجلس النواب وفريق دفاع ترامب على قبول إضافة بيان النائبة الجمهورية هيريرا بوتلر، الذي كان يصف المكالمة الهاتفية بين ترامب وزعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي إلى ​​سجلات المساءلة.

وطلب مديرو المساءلة من مجلس الشيوخ هذا الصباح استدعاء شهود في ثاني محاكمة لعزل ترامب. وبدلاً من ذلك، وافق مجلس الشيوخ والمحامون بعد ساعات على إدراج البيان في سجل المحاكمة، مما دفع المحاكمة نحو التصويت النهائي في وقت لاحق السبت.

وقرأ مدير المساءلة جيمي راسكين بيان هريرا بتلر من ولاية واشنطن في سجل المحاكمة عندما استأنف مجلس الشيوخ جلسة، السبت، معترفًا بالبيان في أدلة المحاكمة. ثم انتقل المديرون وفريق ترامب إلى المرافعات الختامية دون إجراء أي مكالمات أخرى للشهود.

وكانت هيريرا بوتلر كشفت عن تفاصيل حول محادثة هاتفية بذيئة تمت بين مكارثي وترامب في 6 يناير/كانون الثاني، حيث كانت أعمال الشغب في الكونغرس جارية.

ورد في المكالمة أن ترامب قال إن مثيري الشغب يهتمون بنتائج الانتخابات أكثر مما فعل مكارثي.