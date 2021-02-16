أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اتُهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومحاميه، رودي جولياني، بالتآمر مع مجموعات تابعة لليمين المتطرف هما "Proud Boys" و"Oath Keepers" لتأجيج حادثة اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون ثاني الماضي في دعوى مدنية قُدمت الثلاثاء بمحكمة فيدرالية من جانب الرئيس الديمقراطي للجنة الأمن الوطني في مجلس النواب، والتي أطلقت قانون "حقبة الحرب الأهلية" المصمم لمكافحة العنف والترهيب من جانب جماعة "Ku Klux Klan".

وتُعد الدعوى المقدمة من جانب النائب الديمقراطي عن ولاية ميسيسيبي، بيني تومبسون، أول خطوة مدنية تتعلق بمهاجمة الكابيتول، ضد ترامب، وتأتي بعد أيام من تبرأة مجلس الشيوخ للرئيس السابق في محاكمة عزله.

وإذا استمرت الدعوى، ستعني أن الرئيس السابق وآخرين سيكونون عرضة للمساءلة القانونية وأخذ الإفادات، ما سيؤدي للكشف عن تفاصيل وأدلة لم تُنشر أثناء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.

ويشير ثومبسون إلى كلمات وتغريدات ترامب في الأشهر التي سبقت حادثة الاقتحاك لاتهام الرئيس السابق ومحاميه بتجييش وتحضير مناصريهم للهجوم على الكابيتول بهدف منع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في 6 يناير/كانون ثاني.