أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه في حين أن الولايات المتحدة "تدرك المواعيد النهائية التي تلوح في الأفق" لاتفاق السلام الأفغاني وانسحاب القوات الأمريكية، إلا أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن وضع قواتنا في المستقبل".

وأضاف أوستن، للصحفيين في البنتاغون: "إننا نجري مراجعة دقيقة للوضع بين الوكالات، بما في ذلك جميع الخيارات ذات الصلة، مع مراعاة كاملة لعواقب أي مسار عمل محتمل"، مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن العنف مرتفع للغاية في الوقت الحالي".

وقال أوستن: "أخبرت حلفائنا أنه بغض النظر عن نتيجة مراجعتنا، فإن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب متسرع أو غير منظم من أفغانستان يعرض قواتهم أو سمعة التحالف للخطر".

وأشار أوستن إلى أن توسيع مهمة حلف الناتو بالعراق كان استجابة لطلب الحكومة العراقية.

من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الصين تعد بمثابة أكبر تحدٍ تواجهه الولايات المتحدة، وأن حلف الناتو يمكن أن يساعد إدارة الرئيس جو بايدن على "التفكير بشكل أفضل من خلال مفاهيم العمل واستراتيجيات الاستثمار لدينا".