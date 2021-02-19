ترامب ينتقد اتفاق باريس للمناخ في قمة العشرين.. ماذا قال؟

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تنضم الولايات المتحدة رسميًا الجمعة إلى الاتفاقية الدولية التاريخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، المعروفة باسم اتفاقية باريس.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن وثيقة إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس في أول يوم له في منصبه، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، مما يجعلها رسمية في 19 فبراير/شباط.

وتخلت الولايات المتحدة عن الاتفاقية أواخر العام الماضي بناءً على أوامر الرئيس السابق دونالد ترامب. وأمضى ترامب معظم وقته في المنصب في إضعاف العديد من حواجز الحماية البيئية والمناخية في البلاد.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان للوزارة، اتفاقية باريس بأنها "إطار عمل غير مسبوق للعمل العالمي. نحن نعلم لأننا ساعدنا في تصميمه وجعله حقيقة واقعة. والغرض منه بسيط وواسع: مساعدتنا جميعًا على تجنب الاحترار الكوكبي الكارثي وبناء المرونة في جميع أنحاء العالم تجاه تأثيرات تغير المناخ التي نراها بالفعل".

وقال بلينكن إن معالجة التهديدات الناجمة عن تغير المناخ يجب أن تكون "في قلب" أولويات السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة ولا يمكن أن تكون مرة أخرى "إضافات" مناقشات السياسة الخارجية.