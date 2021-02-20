قاض روسي يؤيد حكم السجن بحق نافالني ويقصر المدة بشهر ونصف

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من اتهامه بالاختلاس إلى تسميمه وسجنه.. كيف "وقف" نافالني أمام قبضة الكرملين؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أيد قاض روسي حكم السجن على المعارض البارز أليكسي نافالني مع تخفيض مدة الحكم بمقدار شهر ونصف في جلسة استئناف عُقدت السبت، ضد قرار تحويل الحكم الموقف تنفيذه في قضية اتهام نافالني بالاختلاس، الصادر عام 2014، إلى حكم سجن.

ورغم تأييد الحكم إلى أن القاضي قرر خفض مدة السجن التي سيقضيها نافالني بمقدار شهر ونصف وذلك كونه قضى هذه المدة في الإقامة الجبرية بين ديسمبر/كانون أول من عام 2014 وحتى فبراير/شباط من عام 2015.

وأصبحت المدة التي سيقضيها المعارض الروسي البارز في السجن نحو عامين و6 أشهر وأسبوعين، حسب القرار الذي أيده القاضي.

وكان قد طلب نافالني في مطلع الجلسة من القاضي السماح للصحفيين بتسجيل مجريات الجلسة عبر الفيديو، وشدد محاميه على أهمية هذه الخطوة في إطار التزام الشفافية.

ورفض القاضي طلب محامي المعارض الروسي بتسجيل مجريات الجلسة لكنه سمح بتسجيل الحكم الصادر عن المحكمة.

وكان قد طالب محامي نافالني بالإفراج عنه فورا، مشيرا إلى أن حياته وصحته ستكونان في خطر بفترة الاعتقال.