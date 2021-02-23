اعتقال زوجة "كارتيل" المخدرات "إل تشابو" في فيرجينيا بأمريكا

مع بدء محاكمته بأمريكا.. هذا كل ما تريد أن تعرفه عن إل تشابو

إدانة "إل تشابو" في جميع التهم الموجهة إليه.. ما هي؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—اعتقلت الشرطة الأمريكية، الاثنين، إيما كورونيل ايسبورو، زوجة زعيم المخدرات خواكين غوزمان لويرا الملقب بـ"إل تشابو" وذلك بتهم متعلقة بصلة مزعومة حول انخراطها بتجارة المخدرات الدولية.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية فإن زوجة "إل تشابو" اعتقلت في مطار دوليس الدولي بفيرجينيا وتواجه تهم التآمر لتوزيع كيلوغرام أو أكثر من الهيروين و5 كيلوغرامات أو أكثر من الكوكائين وألف كيلوغرام أو أكثر من الماريغوانا و500 غرام من مخدر الـ"ميثامفيتامين" داخل الدولة.

وقال المحاميان جيفري ليتشمان وماريل كولون لـCNN إنهما سيمثلان ايسبورو، حيث قال كولون: "نحن الآن نحاول الحصول على الصورة الكلية للاتهامات التي توجهها الحكومة".

ويذكر أن سجلات وأسلحة براقة، وأنفاق سرية، والكثير من المخدرات. كانت من بين الأدلة عرضت في محكمة إل تشابو وأظهرت كيف عاش أحد أبرز تجار المخدرات وكأنه في مسلسل "تيلينوفيلا"، وفي الحقيقة فإن البعض يصف محاكمة خواكين غوزمان لويرا، أو "إل تشابو"، بالدراما الملحمية.