من نيكسون إلى بايدن.. هذه هي الحيوانات الأليفة لآخر 10 رؤساء أمريكيين

(CNN)-- عندما انتقل جورج واشنطن إلى منزل الرئاسة، أحضر خيوله وكلاب الصيد، لتكون بداية لتقليد مستمر من الرؤساء الذين يرحبون بجميع أنواع الأصدقاء ذوي الفراء والريش والقشور في منازلهم.

ويسجل تشامب ومايجور، كلبان من فصيلة "جيرمان شيبرد"، اصطحبها جو بايدن، عودة الحيوانات الأليفة إلى البيت الأبيض، بعد غياب 4 سنوات، إذ لم يكن لدى الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته أي حيوانات أليفة.

وفي حين أن الكلاب هي أكثر الحيوانات الأليفة شيوعاً في التاريخ الرئاسي، إلا أن بعض الحيوانات التي اصطحبها الرؤساء الأمريكيون للبيت الأبيض لم تكن تقليدية.