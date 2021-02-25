مرشح بايدن لرئاسة الـCIA يدرج تلقيه هدايا من سفير السعودية بواشنطن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أدرج ويليام بيرنز، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئاسة وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" تلقيه هدايا من سفير المملكة العربية في واشنطن وذلك في وثيقة طلبت منه لإدراج الهدايا التي تلقاها خلال الخمس سنوات الماضية.

الوثيقة التي تطلب من بيرنز إدراج جميع الهدايا التي تلقاها والتي تتجاوز قيمتها 100 دولار قدمت للجنة الشؤون الاستخباراتية التابعة للكونغرس قبيل جلسة استماع للموافقة على ترشيحه لهذا المنصب والتي عقدت الاربعاء.

في الوثيقة أدرج بيرنز أنه حصل على رحلة جماعية إلى "سوبر بول" كهدية من السفير السعودي بواشنطن في وقت ما خلال السنوات الخمس الماضية، والتي يقدر ثمنها بآلاف الدولارات.

ولا يوجد أي شيء ممكن ان يعتبر أن بيرنز قام بأمر خاطئ بقبول الهدية خلال فترة ترأسه معهد كارنيجي للسلام الدولي، إلا أن هذه الهدية تبرز من بين العديد من الهدايا التي شملت زجاجات نبيذ وسلال تهنئة بالأعياد.