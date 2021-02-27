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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت هيئة البث الحكومية في ميانمار (إم آر تي في)، أن جيش ميانمار أقال مساء السبت سفير البلاد في الأمم المتحدة كياو مو تون.

جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من تحدي كياو مو تون لجيش ميانمار، وحثه الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتخاذ إجراء دولي فوري للمساعدة في إسقاط الانقلاب العسكري، الذي حدث في 2 فبراير/شباط.

وقال كياو مو تون، الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى مزيد من الإجراءات القوية الممكنة من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب العسكري على الفور، ووقف قمع الأبرياء، وإعادة سلطة الدولة إلى الشعب، واستعادة الديمقراطية".