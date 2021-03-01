دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلفه جو بايدن، في أول ظهور له منذ بعد مغادرته البيت الأبيض يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال ترامب، في الملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين، الجمعة، في أورلاندو بولاية فلوريدا، إن الشهر الأول لإدارة بايدن كان الأكثر كارثية لأي رئيس في التاريخ الحديث، حسب تعبيره.

ووجه ترامب عدة انتقادات إلى قرارات بايدن، بينها سياسات وضعها الرئيس الأمريكي السابق، لا سيما تلك المتعلقة بالهجرة.

وذكر ترامب أن إدارة بايدن "خانت" الشعب الأمريكي باتخاذها تلك القرارات.

وألمح الرئيس الأمريكي السابق إلى أنه قد يترشح إلى الرئاسة مرة أخرى، قائلا: "قد أقرر الفوز عليهم (الديمقراطيين) للمرة الثالثة".

وجدد ترامب تشكيكه في نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي خسرها أمام بايدن، رُغم قوله إنها كانت "نزيهة مع نتائج مختلفة".

وقال ترمب إن "الرحلة التي بدأناها لم تنته بعد"، نافيًا في الوقت ذاته عزمه تدشين حزب سياسي جديد، لأن يرى أن "الحزب الجمهوري متحد وأكثر قوة".

كما هاجم ترامب تعامل الإدارة الأمريكية مع إيران، مُعتبرًا أنه تسعى إلى رفع العقوبات والتفاوض مع إيران "دون مقابل".

وانتقد عودة واشنطن إلى منظمة الصحة العالمية، بعد أن انسحب ترامب منها إبان فترة حكمه، مُضيفا أن "أغبياء" من أجروا اتفاقا بأن تدفع أمريكا 500 مليون دولار سنويًا للمنظمة التي وصفها بأنها "دمية في يد بكين"، بينما تدفع الصين ٣٩ مليون دولار، حسب قوله.