السعودية الأضخم عربياً ومصر تتراجع.. أكبر 10 جيوش بعدد القوات العاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشكل تعداد القوات العاملة في الخدمة العسكرية رأس الحربة لأي جيش، إذ يعتبر من العناصر المهمة في تفوق الجيوش وترتيبها على الساحة العالمية، وفي هذا التقرير نرصد لكم أضخم 10 جيوش في العالم من حيث عدد القوات العاملة في الخدمة، بدون قوات الاحتياط، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون العسكرية للدول بحسب آخر إحصائية لعام 2021.

يحتل الجيش الصيني المرتبة الأولى في قائمة أضخم جيوش العالم من حيث عدد القوات العاملة في الخدمة، إذ يضم عدداً هائلاً يقدر بنحو 2.185.000 جُندي، أما في المرتبة الثانية تأتي الهند التي يضم جيشها 1.445.000 جنديا في الخدمة، تلتها الولايات المتحدة بـ1.400.000 جندي.

وتأتي في المرتبة الرابعة كوريا الشمالية بعدد 1.300.000 جندي متفوقة على روسيا التي احتلت المرتبة الخامسة عالمياً بـ 1.014.000 من القوات العاملة في الخدمة وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور".

وفي المرتبة السادسة جاءت باكستان بـ654.000 جندي، متخلفة بذلك بشكل كبير عن منافستها الأبرز جارتها الهند، أما في المرتبة السابعة تأتي كوريا الجنوبية بعدد 600.000 جندي متخلفة هي الأخرى عن كوريا الشمالية.

في حين احتلت إيران المرتبة الثامنة عالمياً من حيث عدد القوات العاملة في الخدمة بعدد 525.000 متفوقة بذلك على الكثير من جيوش المنطقة.

وفي المرتبة التاسعة تأتي فيتنام بـ 482.500 جندي، فيما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة العاشرة عالمياً بعدد قوات عاملة بلغ 480.000 جندي، بينما تراجع ترتيب مصر بعد أن كان جيشها يحتل المرتبة العاشرة من حيث عدد القوات العاملة في الخدمة في قائمة العام الماضي، إلى المرتبة الـ11 بعدد قوات عاملة يبلغ 450.000 جندي.