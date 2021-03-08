ماركل: المؤسسة الملكية البريطانية كان لديها قلق من "درجة لون" ارتشي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، إن المؤسسة الملكية البريطانية كان لديها قلق من "درجة لون" مولودها ارتشي، لافتة إلى أن "العرق" كان مصدر تردد لديهم.

جاء ذلك في مقابلة لدوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري، حيث قالت ميغان ماركل إنه كان هناك عدد من "النقاشات والمخاوف حول مدى دكانة لون بشرته (ارتشي) عندما ولد"، مضيفة أن هذا النقاش كان يجري مع هاري ومن ثم وصل لها.

ورفضت ميغان الكشف عمن كان منخرطا في هذه النقاشات قائلة إن ذلك "سيكون ضارا جدا عليهم"، لافتة إلى أنها لا تهتم بالألقاب إلا أن هذا الأمر مختلف إن كان سيؤثر على أمن ابنها.

وأضافت ماركل قائلة إنها دُفعت "للالتزام بالصمت" بعد زواجها من وانضمامها للعائلة الملكية، مؤكدة على أنه تم الترحيب بها من قبل أفراد العائلة الملكية مشيرة إلى أن أفراد العائلة الملكية مختلفون عن "الأشخاص الذين يديرون المؤسسة (الملكية)".