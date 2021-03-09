هونغ كونغ (CNN) -- انتهكت تصرفات الحكومة الصينية المزعومة في شينغيانغ كل بند في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، وفقًا لتقرير مستقل صادر عن أكثر من 50 خبيرًا عالميًا في حقوق الإنسان وجرائم الحرب والقانون الدولي.

وزعم التقرير، الصادر يوم الثلاثاء من قبل معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة الفكرية في واشنطن، أن الحكومة الصينية "تتحمل مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية المستمرة ضد الأويغور في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية (التابعة للأمم المتحدة)".

هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها منظمة غير حكومية تحليلاً قانونيًا مستقلاً لاتهامات الإبادة الجماعية في شينغيانغ، بما في ذلك المسؤولية التي قد تتحملها بكين عن الجرائم المزعومة. واطلعت شبكة CNN حصريًا على نسخة مسبقة من التقرير.

يُعتقد أن ما يصل إلى مليوني من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى قد وُضعوا في شبكة مترامية الأطراف من مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث زعم محتجزون سابقون أنهم تعرضوا للتلقين العقائدي والاعتداء الجنسي وحتى التعقيم القسري. وتنفي الصين مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، قائلة إن المراكز ضرورية لمنع التطرف الديني والإرهاب.

Credit: GREG BAKER/AFP via Getty Images

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مؤتمر صحفي يوم 7 مارس/أذار، إن مزاعم الإبادة الجماعية في شينغيانغ "لا يمكن أن تكون أكثر سخافة".

في 19 يناير/كانون الثاني 2020، أعلنت إدارة ترامب المنتهية ولايتها أن الحكومة الصينية ترتكب إبادة جماعية في شينغيانغ. وبعد شهر، أقر البرلمانان الهولندي والكندي اقتراحات مماثلة على الرغم من معارضة قادتهما.

وقال عظيم إبراهيم، مدير المبادرات الخاصة في Newlines والمؤلف المشارك للتقرير الجديد، إن هناك أدلة "قاطعة" تدعم مزاعمها بارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف إبراهيم: "هذه قوة عالمية كبرى، وقيادتها هم مهندسو الإبادة الجماعية".

Credit: GREG BAKER/AFP via Getty Images

اتفاقية الإبادة الجماعية

تمت الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية المكونة من أربع صفحات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1948 ولديها تعريف واضح لما يشكل "إبادة جماعية". والصين من الدول الموقعة على الاتفاقية، إلى جانب 151 دولة أخرى.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الإبادة الجماعية هي محاولة لارتكاب أعمال "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".

هناك خمس طرق يمكن أن تحدث بها الإبادة الجماعية، وفقًا للاتفاقية: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد المجموعة؛ تعمد إلحاق ظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا؛ فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة؛ أو نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى.

منذ أن تم تقديم الاتفاقية في 1948، حدثت معظم الإدانات المتعلقة بالإبادة الجماعية في المحاكم الجنائية الدولية التي عقدتها الأمم المتحدة ، مثل المحاكم الخاصة برواندا ويوغوسلافيا، أو في المحاكم الوطنية. في عام 2006، أدين الديكتاتور السابق صدام حسين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في محكمة في العراق.

ومع ذلك، فإن أي إنشاء لمحكمة جنائية دولية سيتطلب موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تعد الصين عضوًا دائمًا فيه مع حق الفيتو، مما يجعل أي جلسة استماع بشأن مزاعم الإبادة الجماعية في شينغيانغ أمرًا مستبعدًا.

في حين أن انتهاك عمل واحد فقط في اتفاقية الإبادة الجماعية من شأنه أن يشكل نتيجة للإبادة الجماعية، فإن تقرير Newlines يزعم أن الحكومة الصينية قد استوفت جميع المعايير من خلال أفعالها في شينغيانغ.

وزعم التقرير أنه "يجب النظر إلى سياسات وممارسات الصين التي تستهدف الأويغور في المنطقة بمجملها، وهو ما يرقى إلى نية تدمير الأويغور كمجموعة، كليًا أو جزئيًا".

توصل تقرير منفصل نشر في 8 فبراير/شباط من قبل Essex Court Chambers في لندن، بتكليف من المؤتمر العالمي للأويغور ومشروع حقوق الإنسان الأويغور، إلى استنتاج مماثل مفاده أن هناك "قضية ذات مصداقية" ضد الحكومة الصينية بتهمة الإبادة الجماعية.

لا توجد عقوبات أو عقوبات محددة في الاتفاقية للدول أو الحكومات العزم على ارتكاب الإبادة الجماعية. لكن تقرير Newlines قال إنه بموجب الاتفاقية، تقع على عاتق 151 جهة أخرى مسؤولية التصرف.

وأضاف التقرير أن "التزامات الصين... بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وعدم ارتكابها هي التزامات مطلقة تجاه الكافة أو تدين بها للمجتمع الدولي ككل".

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واضح ومقنع

قالت يونا دايموند، المستشارة القانونية في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، التي عملت على إعداد التقرير، إن سوء الفهم العام حول تعريف الإبادة الجماعية هو أنها تتطلب دليلًا على القتل الجماعي أو الإبادة الجسدية للأشخاص.

وأضافت: "السؤال الحقيقي هو، هل هناك أدلة كافية لإظهار أن هناك نية لتدمير المجموعة على هذا النحو - وهذا ما يكشفه هذا التقرير".

يتم فحص جميع التعاريف الخمسة للإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية في التقرير لتحديد ما إذا كانت المزاعم ضد الحكومة الصينية تفي بكل معيار محدد.

وقال التقرير إنه "بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة للانتهاكات المعنية... يطبق هذا التقرير معيار إثبات واضح ومقنع".

تأسس معهد Newlines للاستراتيجية والسياسة في 2019 كمركز أبحاث غير حزبي من قبل جامعة فيرفاكس الأمريكية، بهدف "تعزيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة على أساس فهم عميق للجغرافيا السياسية لمناطق مختلفة من العالم ومناطقهم". وكان يُعرف سابقًا باسم مركز السياسة العالمية.

Credit: GREG BAKER/AFP via Getty Images

وقالت دايموند إن الآلاف من شهادات شهود العيان من الأويغور المنفيين والوثائق الرسمية للحكومة الصينية كانت من بين الأدلة التي نظر فيها المؤلفون.

وفقًا للتقرير، يُزعم أن ما بين مليون ومليوني شخص قد اعتقلوا في ما يصل إلى 1400 مركز اعتقال خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء شينغيانغ من قبل الحكومة الصينية منذ 2014، عندما أطلقت حملة تستهدف ظاهريًا التطرف الإسلامي.

زعمت بكين أن الحملة كانت ضرورية بعد سلسلة من الهجمات القاتلة في شينغيانغ وأجزاء أخرى من الصين.

يورد التقرير تفاصيل مزاعم الاعتداءات الجنسية والتعذيب النفسي ومحاولة غسل دماغ ثقافي وعدد غير معروف من الوفيات داخل المعسكرات.

وزعم التقرير أن "معتقلي الأويغور داخل معسكرات الاعتقال... محرومون من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويهانون بشدة ويتعرضون لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية، بما في ذلك الحبس الانفرادي دون طعام لفترات طويلة".

وذكرت دايموند "حالات الانتحار أصبحت منتشرة بشكل كبير"، ويحرم المحتجزون "من الوصول إلى المواد التي قد تسبب إيذاء النفس".

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كما أرجع التقرير الانخفاض الكبير في معدل مواليد الأويغور في جميع أنحاء المنطقة - بانخفاض حوالي 33٪ بين عامي 2017 و2018 - إلى التنفيذ المزعوم لبرنامج حكومي صيني رسمي للتعقيم والإجهاض وتحديد النسل، الذي كان في بعض الحالات كذلك. أُجبرت النساء على ذلك دون موافقتهن.

وأكدت الحكومة الصينية انخفاض معدل المواليد لشبكة CNN، لكنها زعمت أنه بين عامي 2010 و2018 زاد عدد الأويغور في شينغيانغ بشكل عام.

وقال التقرير إنه خلال الحملة القمعية، تمت إزالة كتب مدرسية عن ثقافة الأويغور وتاريخهم وآدابهم من صفوف تلاميذ المدارس في شينغيانغ. وفي المعسكرات، تم تعليم المعتقلين قسرا لغة الماندرين ووصفوا أنهم يتعرضون للتعذيب إذا رفضوا أو لم يتمكنوا من التحدث بها.

استنادًا على الوثائق العامة والخطب التي ألقاها مسؤولو الحزب الشيوعي، زعم التقرير أن المسؤولية عن الإبادة الجماعية المزعومة تقع على عاتق الحكومة الصينية.

واستشهد الباحثون بالخطب والوثائق الرسمية التي يشار فيها إلى الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى باسم "الأعشاب" و"الأورام". يُزعم أن أحد التوجيهات الحكومية دعا السلطات المحلية إلى "كسر نسبهم، وقطع جذورهم، وقطع صلاتهم، وقطع أصولهم".

وقال التقرير: "باختصار، إن الأشخاص والكيانات الذين ارتكبوا أعمال الإبادة الجماعية المذكورة هم أجهزة حكومية وعملاء بموجب القانون الصيني. إن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية هذه... ضد الأويغور يُنسب بالضرورة إلى دولة الصين".

وقال ريان ثوم، أحد المساهمين في التقرير ومؤرخ الأويغور في جامعة مانشستر، إنه خلال 20 عامًا، سينظر الناس إلى الوراء إلى حملة القمع في شينغيانغ على أنها "واحدة من أعظم أعمال التدمير الثقافي في القرن الماضي".

ويعتقد ثوم "أن الكثير من الأويغور سيأخذون هذا التقرير على أنه اعتراف طال انتظاره بالمعاناة التي مروا بها هم وأسرهم وأصدقائهم ومجتمعهم".

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كذبة القرن

دافعت الحكومة الصينية مرارًا عن أفعالها في شينغيانغ، قائلة إن المواطنين يتمتعون الآن بمستوى عالٍ من الحياة.

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي يوم 4 فبراير/شباط: "مزاعم الإبادة الجماعية هي كذبة القرن، التي اختلقتها قوى مناهضة للصين بشدة. إنها مهزلة غير معقولة تهدف إلى تشويه سمعة الصين وتشويهها".

ووصف المسؤولون ووسائل الإعلام الحكومية معسكرات الاعتقال، التي تشير إليها بكين على أنها "مراكز تدريب مهني"، بأنها جزء من حملة لتخفيف حدة الفقر وبرنامج جماعي لمكافحة التطرف لمكافحة الإرهاب.

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وقالت رحيمة محمود، مديرة المؤتمر العالمي للإيغور في المملكة المتحدة، التي لم تشارك في التقرير، إن الكثير من الدول "تقول (إنها) لا تستطيع فعل أي شيء، لكن يمكنها ذلك".

ورأت أن "هذه الدول، الدول التي وقعت على اتفاقية الإبادة الجماعية، عليها التزام بالمنع والمعاقبة... أشعر أن كل دولة يمكن أن تتخذ إجراءات".

بينما تجنب فريق التقرير تقديم توصيات للحفاظ على الحياد، حيث قال المؤلف المشارك إبراهيم إن الآثار المترتبة على النتائج التي توصل إليها "خطيرة للغاية".

واعتبر إبراهيم أن "هذه (ليست) وثيقة مناصرة، نحن لا ندافع عن أي مسار عمل على الإطلاق. لم يكن هناك نشطاء متورطون في هذا التقرير، لقد تم القيام به بحتة من قبل خبراء قانونيين وخبراء في المنطقة وخبراء عرقية من الصين".

في حين يعتقد ان ذلك انتهاك خطير للنظام الدولي، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط تساؤلات حول الحوكمة العالمية.