(CNN) -- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الإثنين أن إدارة بايدن عكست قرارًا اتخذ في اللحظة الأخيرة من قبل إدارة ترامب، كان قد خفف العقوبات على ملياردير إسرائيلي متهم بفساد واسع النطاق.



وقال برايس في بيان صحفي: "الترخيص الممنوح سابقًا للسيد غيرتلر يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية القوية في مكافحة الفساد حول العالم، بما في ذلك على وجه التحديد جهود الولايات المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وتابع برايس: "في ظل شراكتنا المميزة من أجل السلام والازدهار، تقف الولايات المتحدة بحزم مع شركائنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة السلوك الضار الذي يقوض مؤسسات البلاد والفرص الاقتصادية".



وكانت إدارة ترامب قد عاقبت غيرتلر، أحد أقطاب التعدين، في عام 2017. وقالت وزارة الخزانة في ذلك الوقت إنه "جمع ثروته من خلال صفقات التعدين والنفط الغامضة والفاسدة التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية." وفي 2018 وُسعت العقوبات لتشمل 14 كيانا مرتبطا بغيرتلر.



ومع ذلك، في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، ورد أن وزارة الخزانة خففت العقوبات المفروضة على غيرتلر.