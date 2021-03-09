أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاء مراجعتها، التي استمرت 45 يومًا، بشأن إصدار التأشيرات للأفراد المتأثرين بالأوامر التنفيذية لإدارة دونالد ترامب التي قيدت الهجرة من بلدان معينة، التي يشار إليها غالبًا باسم حظر ترامب على المسلمين.

وكانت المراجعة نتيجة للأمر التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول يوم له في المنصب، المعروف باسم "إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان لها: "قد لا يتم رفض المتقدمين من البلدان المتأثرة بعد الآن على أساس الجنسية، وقد اتخذت الوزارة عددًا من الخطوات لضمان أن المتقدمين الذين رُفضت تأشيراتهم سابقًا" لن يكون هناك تحيز ضدهم في المستقبل.

وأضاف برايس أن "الوزارة استكشفت كل السبل الممكنة بموجب القانون لتقديم الإغاثة للأفراد المتضررين"، موضحًا أن أولئك الذين تلقت طلبات تأشيرة الهجرة الخاصة بهم رفضًا نهائيًا في 20 يناير/كانون الثاني 2020 أو بعده بسبب الإعلانات (أوامر ترامب)، قد يطلبون إعادة النظر دون إعادة تقديم استمارات طلباتهم أو دفع أي رسوم إضافية، بشرط أن تظل التماسات التأشيرة الأساسية سارية".

وتابع: "بموجب اللوائح الحالية، يمكن أيضًا إعادة النظر في طلبات تأشيرات الهجرة التي تم رفضها قبل 20 يناير/كانون الثاني 2020، ولكن يجب على هؤلاء الأفراد تقديم طلبات جديدة ودفع رسوم طلب جديدة".

وبالنسبة للأشخاص الذين لم تصدر لهم تأشيرة التنوع خلال الفترة من 2017 إلى 2020، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN إن هؤلاء المتقدمين قد يدخلون مرة أخرى في يانصيب تأشيرة التنوع "ولن يتم التحيز على طلباتهم من خلال الرفض المسبق.

وفي 2017، اتخذ الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى منع الأفراد من الدول ذات الأغلبية المسلمة من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وهو سمح في النهاية بأن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ على مستويات متفاوتة من القيود على الرعايا الأجانب من ثماني دول، هي: تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا والصومال واليمن.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، قام ترامب بتوسيع قيود التأشيرة والدخول لتشمل إريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.