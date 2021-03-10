مصادر لـCNN: ميغان ماركل تتقدم بشكوى رسمية ضد المذيع الشهير بيرس مورغان

بيرس مورغان يغادر برنامجه على الهواء بعد خلاف مع زميله حول ميغان ماركل

أكثر مقابلتين جدلاً في التاريخ.. ما الفرق بين ماركل والأميرة ديانا؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن دوقة ساسكس ميغان ماركل قد تقدمت بشكوى رسمية إلى قناة ITV البريطانية بشأن تعليقات المذيع الشهير بيرس مورغان عنها، بعد مقابلة ميغان والأمير هاري مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.

وأوضحت المصادر، لـCNN، الأربعاء، أن الشكوى لا تتعلق بهجمات مورغان الشخصية ضد ميغان بل تتعلق بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه تعليقات مورغان على الآخرين وكيف يمكن أن تقلل من خطورة قضايا الصحة العقلية.

وأعلنت قناة ITV، الثلاثاء، أن مورغان سيغادر برنامج "Good Morning Britain" (صباح الخير بريطانيا)، وقالت القناة في بيان مقتضب: "عقب مناقشات مع ITV، قرر بيرس مورغان أن الوقت قد حان لمغادرة البرنامج". وأضاف البيان: "لقد قبلت ITV هذا القرار وليس لديها أي شيء تضيفه".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، خرج مورغان من برنامج "Good Morning Britain" في بث مباشر على الهواء بعد أن تعرض لانتقادات من المذيع المشارك للبرنامج بسبب تصريحاته عن ميغان ماركل.

وفي حلقة يوم الاثنين من برنامج "صباح الخير يا بريطانيا"، تساءل مورغان عما إذا كانت ميغان ماركل صادقة بشأن وجود أفكار انتحارية، وأثارت تعليقاته جدلا كبيرا في بريطانيا، كما انتقدته جمعيات خيرية مهتمة بالصحة العقلية.