واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس جو بايدن، هو عبارة عن حزمة مساعدة اقتصادية بقيمة 1.9 مليار دولار، لدعم المواطنين الأمريكيين في مواجهة فيروس كورونا وآثاره.

وجاءت موافقة مجلس النوب بتأييد 200 عضوا مقابل معارضة 211، بعدما تخطى مشروع القانون العقبة الأكبر بموافقة أعضاء مجلس الشيوخ في 6 مارس/ آذار الجاري بتأييد 50 عضوا مقابل معارضة 49، ليحظى القانون بذلك بموافقة مجلسي الكونغرس، فيما قال البيت الأبيض إن بايدن سيوقع القانون ليدخل حيز التنفيذ الجمعة.

ويتضمن مشروع قانون الإغاثة مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، وإعانة بطالة بـ 400 دولار أسبوعيا حتى 29 أغسطس المقبل، وإعفاءات ضريبية بقيمة 3 آلاف دولار عن كل طفل تحت 18 عاما.

كما يتضمن 25 مليار دولار لمساعدة المستأجرين و170 مليار دولار لإعادة فتح المدارس. ويخصص مشروع القانون عشرات مليارات الدولارات من أجل توزيع لقاحات كورونا وكذلك لأبحاث واختبارات الكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى العديد من المساعدات لقطاعات الأعمال المختلفة.