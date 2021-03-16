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تقرير للاستخبارات الأمريكية: روسيا وإيران تدخلتا في الانتخابات الرئاسية 2020

العالم
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نشر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تقريره غير السري حول التهديدات الخارجية لانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، الثلاثاء، والذي كشف أن قوى خارجية، من ضمنها روسيا، حاولت التأثير على سير الانتخابات ، وكان هدفها "تشويه سمعة حملة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق دونالد ترامب، مقوضة ثقة الرأي العام في العملية الانتخابية وتغذية الانقسامات الاجتماعية في الولايات المتحدة"، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أنه "على عكس ما جرى في انتخابات 2016، لم نر جهودا سيبرانية روسية للوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالانتخابات".

وأشار التقرير إلى عدم وجود مؤشرات على أن قوى خارجية حاولت التأثير تقنيا بعملية الانتخابات "بما في ذلك تسجيل المصوتين وفرز الصناديق وتوثيق النتائج".

وكشف التقرير أيضا أن إيران والصين بذلتا جهودا للتدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن طهران حاولت تشويه حملة ترامب الانتخابية دون دعم منافسه (جو بايدن)، لكنه أكد أن بكين لم تبذل جهودا مباشرة لتغيير نتائج الانتخابات.

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