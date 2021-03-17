كيف أجاب بايدن عند سؤاله عما إن كان يعتقد أن بوتين "قاتل"؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة أذيعت الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع الثمن" لجهوده في تقويض الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

وقال بايدن لجورج ستيفانوبولوس، مذيع ABC News: "أتحدث أنا وهو، وأعرفه جيداً نوعاً ما، عندما بدأت المحادثة قلت له: أنا أعرفك وأنت تعرفني. إذا تأكدت بأن هذا الأمر حدث فكن مستعداً".

ولم يقدم الرئيس مزيدًا من التفاصيل حول "الثمن" الذي سيدفعه بوتين.

وأصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية، الثلاثاء، تقييماً للتهديدات الخارجية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وجد أن روسيا واصلت جهوداً تهدف إلى "تشويه سمعة المرشح الرئاسي بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق ترامب، وتقويض ثقة الجمهور في الانتخابات الأمريكية والعملية الانتخابية وزيادة الانقسامات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة".

وخلال مقابلته مع ABC، ​​والتي تم بثها على برنامج "صباح الخير يا أمريكا"، أشار بايدن إلى المحادثة التي قال إنه أجراها مع بوتين في مكتبه في الكرملين في عام 2011.

وقال بايدن لبوتين حينها إنه لا يعتقد أن للرئيس الروسي روحاً. واستذكر بايدن أن رد بوتين كان بالقول: "نحن نفهم بعضنا البعض".

وقال بايدن لشبكة ABC: "انظر، الأمر الأهم في التعامل مع القادة الأجانب في تجربتي، وتعاملت مع الكثير خلال مسيرتي، هو معرفة الشخص الآخر فقط".

وعندما سأل ستيفانوبولوس بايدن عما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل"، قال الرئيس الأمريكي: "امممهم، أعتقد ذلك".