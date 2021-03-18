لندن، المملكة المتحدة (CNN)—واصل رئيس وزراء البريطاني، بوريس جونسون، التأكيد على سلامة لقاح أكسفورد – أسترازينيكا، قائلا إنه سيحصل عليه بنفسه غدًا الجمعة.

وأضاف جونسون، فيي تصريحات من مقر الحكومة، الخميس، إن وكالة الأدوية البريطانية أكدت "فوائد اللقاح في منع كوفيد – 19 تفوق بكثير أي مخاطر، والناس عليهم الاستمرار في الحصول على اللقاح عندما يطالبون بالقيام بذلك".

وتابع جونسون: "إنه المهم لأصدقائنا الأوروبيين أن وكالة الأدوية الأوروبية توصلت إلى استنتاج علمي اليوم – وأنا أقتبس - هذا لقاح آمن وفعال".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن تأخير شحن اللقاح يعني "أننا سنحصل على لقاحات أقل قليلاً في أبريل مقارنة بمارس"، لكنه أصر على "عدم وجود تغيير في الخطوات التالية من بدء التشغيل"، وأن جميع البالغين في طريقهم لتلقي أول جرعة لقاحات في نهاية يوليو/تموز.

وتابع جونسون: "في برنامج التطعيم بهذه الوتيرة وهذا النطاق، فإن بعض الانقطاعات في الإمداد أمر لا مفر منه، وصحيح أننا نتلقى لقاحات أقل على المدى القصير مما كنا قد خططنا له منذ أسبوع".

وأوضح: "هذا بسبب التأخير في شحنة من معهد سيرم (بالهند) الذين يقومون بعمل شاق في إنتاج اللقاحات بكميات كبيرة، وبسبب الدفعة التي لدينا حاليًا في المملكة المتحدة والتي تحتاج إلى إعادة اختبارها كجزء من برنامجنا الصارم للسلامة".

ونتيجة لذلك، سوف نتلقى عددًا أقل قليلاً من اللقاحات في أبريل مقارنة بشهر مارس/أذار، ولكن هذا لا يزال أكثر مما تلقيناه في فبراير/شباط. وأضاف أن الإمدادات التي لدينا ستظل تمكننا من تحقيق الأهداف التي حددناها.

بحلول 15 أبريل/نيسان، سيتم إعطاء الجرعة الأولى لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، بالإضافة إلى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من ضعف سريري. ستحصل إنجلترا على الجرعات الثانية التي يحتاجها الناس في غضون 12 أسبوعًا، أي حوالي 12 مليون شخص في أبريل/أبريل.

وقال رئيس الحكومة البريطانية: "سنستمر في تقديم الجرعة الأولى لكل شخص بالغ بحلول نهاية شهر يوليو/تموز".