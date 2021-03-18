موسكو، روسيا (CNN)-- رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن له بـ"القاتل"، قائلا إنها يتمنى له صحة جيدة.

وتساءل بوتين، في تصريحات على هامش الذكرى السنوية لضم روسيا لشبه جزيرة القرم: "ماذا سأجيب عليه؟ أود أن أقول له - كن بصحة جيدة! أتمنى له الصحة الجيدة".

وأضاف بوتين: "أقول هذا بدون سخرية، وبدون نكات". واعتبر الرئيس الروسي أن الناس يميلون إلى رؤية الآخرين كما يرون أنفسهم.

وقال بوتين: "عندما نقيم شعوبًا وأممًا أخرى، يبدو الأمر دائمًا كما لو كنا ننظر في المرآة. إننا دائمًا ما ننقل إلى شخص آخر ما نحن عليه في جوهره".

وتابع بوتين: "في الطفولة، عندما كنا نتجادل مع بعضنا البعض، كنا نقول: من يسئ (للآخرين)، فإنه يسئ لنفسه".