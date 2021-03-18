مع بدء عين الصقر بمشاركة سعودية.. إليكم مقارنة بين جيشي تركيا واليونان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع انطلاق مناورات "عين الصقر" العسكرية بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية، من قاعدة "سودا" في اليونان، وإعراب تركيا عن استيائها من تلك المناورات، نرصد لكم في هذا الصدد مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين التركي ونظيره اليوناني، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2021.

التصنيف العالمي

يحتل الجيش التركي المرتبة الـ11 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم التي تتضمن 140 دولة لعام 2021، في تقدم كبير وواضح على نظيره اليوناني الذي يحتل المرتبة 29 عالمياً، وفيما يلي نقدم لكم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.

القوة البشرية

يبلغ عدد سكان الجمهورية التركية 82.017 مليون نسمة، بينهم قرابة 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 10.607 مليون نسمة في اليونان، بينهم قرابة 5 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الجنود

يصل عدد أفراد الجيش التركي إلى 735 ألف جندي بينهم 355 ألف جندي فاعل و380 ألف جندي في قوات الاحتياط، مقابل 420 ألف جندي عدد أفراد الجيش اليوناني بينهم 200 ألف جندي فاعل و220 ألف جندي في قوات الاحتياط.

القوة الجوية

يمتلك الجيش التركي 1056 طائرة حربية متنوعة، بينها 206 مقاتلات، و80 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 273 طائرة تدريب، و471 مروحية عسكرية منها 104 مروحية هجومية في تفوق واضح وكبير على الجيش اليوناني الذي يمتلك 625 طائرة حربية متنوعة، منها 187 مقاتلة و15 طائرة شحن عسكري و144 طائرة تدريب و270 مروحية عسكرية منها 29 مروحية هجومية.

عدد المطارات

لدى تركيا قرابة 98 مطاراً عسكريا صالح للاستخدام، مقابل 77 مطارا عسكريا صالحا للاستخدام لدى اليونان.

سلاح الدبابات

لدى الجيش التركي أكثر من 3045 دبابة و11630 مدرعة و943 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 1200 مدفع ميداني، إضافة إلى 407 راجمة صواريخ، في تقدم كبير لصالح الجيش التركي في هذا الجانب على نظيره اليوناني الذي يمتلك أكثر من 1344 دبابة و3845 مدرعة، بالإضافة 547 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 460 مدفع ميداني و152 راجمة صواريخ.

القوة البحرية

هنا يبدو التفوق أيضاً لصالح تركيا التي يضم الأسطول البحري لها قرابة 149 قطعة بحرية منها 10 طرادات، و12 غواصة، إضافة إلى 35 سفينة دورية و16 فرقاطة و11 سفينة متخصصة بالألغام في مقابل 116 قطعة بحرية فقط لدى الأسطول اليوناني منها 13 فرقاطة و11 غواصة و35 سفينة دورية، بالإضافة إلى 3 سفن متخصصة بالألغام.

ميزانية الدفاع

تصل ميزانية دفاع الجيش التركي إلى 17.300 مليار دولار مقابل 11.709 مليار دولار ميزانية الدفاع اليونانية.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش.