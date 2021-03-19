أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه "فخور" بوزير الخارجية أنتوني بلينكن"، الذي يقود الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة في محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين في ألاسكا.

وقال بايدن عندما سأله الصحفيون في ساوث لون عن رد فعله على اليوم الأول من المحادثات: "أنا فخور للغاية بوزير الخارجية".

وكان هناك تراشق كلامي غير عادي أمام الصحفيين في ألاسكا، في بداية ذلك الاجتماع المهم الخميس.

وقوبل بلينكين بردود فعل عندما قال إن الإدارة الأمريكية ستثير "مخاوف عميقة" بشأن بعض تصرفات الصين وعادت الكاميرات إلى الغرفة في وقت ما لدحضها من المسؤولين الصينيين.

ولكن، قال مسؤول كبير للصحفيين، "بعد التقاط الصور، افتتح الوزير بلينكين المناقشة، وبدأ الجانبان في العمل على الفور"، واصفًا المحادثات بأنها "موضوعية وجادة ومباشرة". واستمرت تلك المحادثات يوم الجمعة.

كما أجاب بايدن على سؤالين بشأن روسيا، حيث تحداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للظهور في مناظرة تلفزيونية مباشرة بعد أن وصفه بايدن بأنه "قاتل" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال بايدن عن بوتين: "أنا متأكد من أننا سنتحدث في مرحلة ما".

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتزم سن أي عقوبات إضافية على روسيا، قال الرئيس الأمريكي: "سيأتي ذلك في الوقت المناسب".