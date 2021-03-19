(CNN)-- طُلب من العديد من موظفي البيت الأبيض الاستقالة أو تم إيقافهم عن العمل أو العمل عن بُعد، بعد الكشف عن استخدام الماريغوانا في الماضي أثناء عمليات التحقق من خلفياتهم، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الوضع لشبكة CNN.

خمسة أشخاص لم يعودوا يعملون في البيت الأبيض، بينما يعمل موظفون إضافيون عن بعد. وقال المسؤول إنه في العديد من القضايا التي تورط فيها موظفون لم يعودوا يعملون، كانت هناك عوامل أمنية إضافية، بما في ذلك بعض حالات تعاطي المخدرات.

في حين أن استخدام الماريغوانا أمر قانوني في العديد من الولايات، إلا أنه لا يزال غير قانوني على المستوى الفيدرالي، مما قد يمثل عقبة في عملية التصريح الأمني ​​الفيدرالي.

وأكد البيت الأبيض، الجمعة، أنه خفف بعض القيود في سياسة التصاريح الأمنية ليكون أكثر تساهلاً بشأن توظيف الأفراد الذين لديهم تاريخ من تعاطي المخدرات.

وغردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة، أن البيت الأبيض "عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريغوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيًا إلى استبعاد الموظفين من الخدمة في البيت الأبيض".

وأضافت: "نتيجة لذلك، سيخدم المزيد من الأشخاص الذين لم يكونوا ليحصلوا في الماضي على نفس المستوى من تعاطي المخدرات مؤخرًا. خلاصة القول هي: من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، خمسة أشخاص فقط ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض لم يعودوا يعملون نتيجة لهذه السياسة".

وفي تصريح لشبكة CNN، قالت ساكي: "في حين أننا لن ندخل في قضايا فردية، كانت هناك عوامل إضافية تلعب دورًا في كثير من الحالات للعدد الصغير من الأفراد الذين تم إنهاء خدماتهم".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن البيت الأبيض يمنح إعفاءات على أساس محدود بشرط أن يكون موظفو المكتب التنفيذي للرئيس مؤهلين للحصول على تصريح سري للغاية من أجل العمل في البيت الأبيض.

من أجل الحصول على استثناء، يجب أن يوافق الموظفون على التوقف عن استخدام الماريغوانا، والموافقة على تعهد بعدم استخدام الماريغوانا أثناء الخدمة الحكومية، والخضوع لاختبارات مخدرات عشوائية. سيعمل هؤلاء الموظفون عن بُعد حتى يلبي استخدامهم السابق المعايير التي وضعها قسم الأمن الشخصي.

وقال المسؤول إن هذا تم بعد مراجعة مفصلة والتشاور مع قسم الأمن الشخصي. وأضاف المسؤول إن الإدارة الأمريكية تعمل منذ فترة الانتقال لمعالجة القضايا المتعلقة باستخدام الماريغوانا في بعض الأحيان في عملية التصريح الأمني​، التي أثرت بشكل غير متناسب على الموظفين الأصغر سنًا.

وأشار المسؤول إلى أن الإعفاء سيكون متاحًا لأولئك الأفراد الذين شاركوا في استخدام محدود للماريغوانا في العام الماضي وأولئك الذين هم في وظائف لا تتطلب تصاريح أمنية. كما سيتم النظر في عوامل أخرى عند منح الإعفاء.

وكانت The Daily Beast أول من أبلغ عن إنهاء بايدن خدمات موظفين بالبيت الأبيض وتهميش آخرين، بعد أن اعترفوا باستخدام الماريغوانا.

وقال مصدران مطلعان على الوضع إنه تم إبلاغ الموظفين بالقرارات على مدار الشهر الماضي.

ويُطلب من الموظفين الذين يحتاجون إلى تصريح أمني في البيت الأبيض ملء استبيان فحص الخلفية المفصل، الذي يتضمن أسئلة حول الماريغوانا والمخدرات الأخرى. ويُطلب من المتقدمين تقديم تفاصيل عن نوع الأدوية أو المواد الخاضعة للرقابة التي استخدموها ومدى تكرار الاستخدام وحديثه.

وقال مصدران إن البعض اقترح خلال الفترة الانتقالية الرئاسية أن استخدام الماريغوانا السابق قد لا يؤدي إلى استبعاد الأفراد من الخدمة في البيت الأبيض. وقال أحد المصادر إن سياسة الماريغوانا لم يتم توضيحها للموظفين قبل ملء استبياناتهم.