إسلام أباد، باكستان (CNN)-- أعلن وزير الصحة الباكستاني، الدكتور فيصل سلطان، السبت، إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس كورونا.

ولم يتم تطعيم رئيس الوزراء الباكستاني بشكل كامل عند إصابته بالوباء.

وتلقى خان جرعته الأولى من لقاح سينوفارم الصيني، الخميس، في العاصمة إسلام أباد.

وقالت وزارة الصحة الباكستانية، عبر حسابها في تويتر: "لم يتم تطعيم رئيس الوزراء عمران خان بشكل كامل عندما أصيب بالفيروس. لقد حصل على الجرعة الأولى قبل يومين فقط، وهو وقت مبكر جدًا لأن يصبح أي لقاح فعالاً".

وأضافت الوزارة: "تتطور الأجسام المضادة بعد 2 إلى 3 أسابيع من الجرعة الثانية من اللقاح ثنائي الجرعة".