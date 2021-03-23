10 قتلى بإطلاق نار في متجر بكولورادو.. وسيناتور: يذكرنا بحادث أورورا

كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قتل 10 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار داخل متجر في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية منهم عنصر شرطة يبلغ من العمر 51 عاما.

وقال ماريس هارولد، مفوض الشرطة في منطقة بولدر بكولورادو إن شخصا مشتبها به قبض عليه مؤكدا على أن المسؤولين يعملون حاليا للتعرف على الضحايا الذين سقطوا في متجر "كينغ سووبرز" مكان وقوع إطلاق النار.

وعقّب السيناتور الديمقراطي، جون هيكنلوبر على الحادثة مشيرا إلى أنها "تأخذنا إلى وقت أورورا" (مذبحة داخل سينما عام 2012، أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 70) أدين فيها جيمس هولمز وتلقى أحكاما بالسجن بلغت 3318 سنة

ولم تكشف السلطات الأمنية حتى كتابة هذا التقرير عن هوية الشخص المشتبه به في هذه الحادثة.