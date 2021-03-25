"تضليل" قد يثير الشكوك حول سلامة لقاحات كورونا.. فاوتشي يعلق على بيان أسترازينيكا

في ضوء الأخبار حول فعاليته.. لماذا يعتبر أسترازينيكا "لقاح العالم" ضد فيروس كورونا؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- يبذل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، محاولات محمومة للرد على التعليقات التي أدلى بها في اجتماع خاص مع مشرعين من حزبه المحافظ مساء الثلاثاء.

خلال الاجتماع الأسبوعي "لجنة 1922" للنواب المحافظين، أدلى جونسون بتعليق بلا حذر ادعى فيه أن طرح اللقاح الناجح في المملكة المتحدة كان "بسبب الرأسمالية، بسبب الجشع، يا أصدقائي". وأكدت مصادر متعددة لـCNN ما قاله.

وإدراكًا لمدى الجدل الذي يمكن أن تكون عليه تعليقاته إذا تم نشرها، تراجع جونسون عنها على الفور تقريبًا، وفقًا للمصادر، قائلاً "في الواقع أنا آسف لقولها ... نسيت أنني قلت ذلك".

ورفض المتحدثون باسم جونسون تزويد CNN بتعليق على الأمر.

وقال متحدث باسم حزب العمال المعارض لشبكة CNN: "فكرة أن أفعال الأنانية... جعلتنا نمضي خلال هذه الأزمة تبدو غريبة للغاية: من الصعب تحديد من أين يأتي رئيس الوزراء (بهذا)".

قد يكون توقيت هذه التعليقات مقلقًا لرئيس الوزراء البريطاني، حيث تستعد المفوضية الأوروبية لوضع خططها لضوابط تصدير أكثر صرامة على لقاحات Covid-19 المنتجة داخل الكتلة.

تعرقلت خطة لقاح بروكسل بسبب مشاكل الإمداد والتوزيع.

من المتوقع أن تستهدف رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الشركات داخل الاتحاد الأوروبي التي تعتقد المفوضية أنها لا تحترم العقود الموقعة مع بروكسل عندما تفاوضت على صفقات اللقاحات نيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن الخطط صلاحيات جديدة تسمح للاتحاد الأوروبي بوقف عمليات التسليم إلى الدول التي لا تقوم بشكل متبادل بتصدير اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بشكل افتراضي، الخميس، لمناقشة توصيات المفوضية.

وحث زعماء من ألمانيا وأيرلندا بالفعل على توخي الحذر بشأن إجراءات التصدير التي تستهدف البلدان.

المملكة المتحدة، التي اختارت عدم المشاركة في استراتيجية اللقاح للاتحاد الأوروبي، بدأت في تنفيذ برنامجها لتحصين المواطنين بشكل أسرع بشكل ملحوظ من بقية القارة.

محليًا، تم تأطير هذا من قبل الكثيرين على أنه نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومثال على ما يمكن القيام به الآن في البلد خالٍ من نير الاتحاد الأوروبي البيروقراطي.

تعرضت وكالة الأدوية الأوروبية لانتقادات لبطئها في الموافقة على اللقاحات، لذلك لجأت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى روسيا والصين لسد الفجوات في إمدادات اللقاح من خلال صفقات الشراء الأحادية.

كان النجاح النسبي للمملكة المتحدة محرجًا للاتحاد الأوروبي. من السهل تأطير أي شكاوى من أن المملكة المتحدة لا تلعب بشكل عادل أو اقتراحات بتدابير رجعية على أنها فظاظة من بروكسل، وهي محاولة لإلقاء اللوم على الآخرين بسبب إخفاقاتها.

ومع ذلك، قد تكون تعليقات جونسون مفيدة للجنة التي تحاول توحيد الدول الأعضاء وتصوير المملكة المتحدة على أنها الرجل السيئ.

الأمر الذي يثير السؤال الرئيسي: لماذا قال جونسون هذا؟

قدم الحاضرون في الاجتماع نظريات مفادها أن رئيس الوزراء كان "يمزح بوضوح"، حيث أمضى الاجتماع بأكمله "يمتدح أسترازينيكا لعدم سعيها للربح".

ومع ذلك، ليس هناك من ينكر أن توقيت تصريحاته سيئ. في حين كان إطلاق اللقاح نجاحًا نادرًا في استجابة جونسون للوباء.

ولا تزال المملكة المتحدة لديها أعلى حصيلة وفيات بسبب فيروس كورونا في أوروبا.

ويمكن أن يلحق أي شيء يضر ببرنامج التطعيم ويؤخر خططه لإخراج البريطانيين من الإغلاق يمكن أن يلحق أضرارًا جسيمة برئيس الوزراء وحكومته في وقت لا يستطيعون فيه تحمل ضربة خطيرة - على الأقل كل تلك التي أطلقها الاتحاد الأوروبي.