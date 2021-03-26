بعد ولادة حفيدة جديدة في العائلة المالكة...إليكم تسلسل وراثة العرش البريطاني

العالم
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لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- رُزقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بحفيد جديد، بعد أن أنجبت زارا تيندال، مساء الأحد.

وأعلن زوجها مايك تيندال، الذي قاد فريق الرجبي الإنجليزي، عن ولادتها خلال حلقة من البودكاست الخاص به، "الطيب والسيئ والرجبي"، الذي نُشر يوم الأربعاء.

زارا تيندال هي ابنة الأميرة آن، الطفل الثاني للملكة، وابنة عم الأميرين وليام وهاري. وهي الحفيدة العاشرة للملكة إليزابيث، وترتيبها الثاني والعشرون في ولاية العرش.

إليكم في الإنفوغرافيك نظرة على شجرة العائلة المالكة البريطانية حسب تسلسل وراثة العرش.

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