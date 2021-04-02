لحظة إعلان قائدة شرطة الكونغرس بالإنابة وفاة أحد الضباط: استمروا في إبقائنا في دعواتكم

قبل بيان الشرطة.. إليك ما نعلمه حتى الساعة عن هجوم مبنى الكونغرس

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توفي ضابط في شرطة الكونغرس وأصيب آخر في هجوم يوم الجمعة بالقرب من مبنى الكونغرس، وفقًا لقائدة شرطة الكابيتول بالإنابة يوغاناندا دي بيتمان.

وقالت بيتمان، في مؤتمر صحفي: "أنا فقط أطلب من الجمهور الاستمرار في إبقاء شرطة الكابيتول وعائلاتهم في صلواتكم".

وأضافت بيتمان: "لقد كان هذا وقتًا عصيبًا للغاية بالنسبة لشرطة الكابيتول الأمريكية بعد أحداث 6 يناير والآن الأحداث التي وقعت هنا اليوم. لذا أطلب منك إبقاء عائلة شرطة الكابيتول الأمريكية في أفكارك وصلواتك".

وروت بيتمان التفاصيل التي أدت إلى الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 1:02 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وقالت بيتمان: "دخل المشتبه به ما نشير إليه بالحاجز الشمالي لمبنى الكابيتول. صدم المشتبه به اثنين من ضباطنا ثم اصطدم بالحاجز الشمالي. في ذلك الوقت خرج المشتبه به من السيارة وبيده سكين. ثم أشتبك ضباطنا مع المشتبه به. ولم يستجب للأوامر الشفهية".

وأضافت قائدة شرطة الكونغرس بالإنابة "أن المشتبه به بدأ بالفعل في التقدم تجاه ضباط شرطة الكابيتول، وفي ذلك الوقت أطلق ضباط شرطة الكابيتول النار على المشتبه به. في هذا الوقت تم إعلان وفاة المشتبه به".

من جانبه، قال روبرت كونتي، القائم بأعمال رئيس شرطة العاصمة، إن الهجوم الذي وقع بالقرب من مبنى الكابيتول اليوم "لا يبدو أنه مرتبط بالإرهاب".

وأوضح كونتي، في المؤتمر الصحفي: "لا يبدو أن الأمر يتعلق بالإرهاب. لكن من الواضح أننا سنواصل التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك نوع من الترابط".