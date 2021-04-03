اعتقال خمسة أشخاص في ميانمار بعد دقائق من مقابلة مع CNN

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ألقي القبض على خمسة أشخاص في أسواق يانغون بميانمار، بعد أن أجرى فريق CNN مقابلة معهم يوم الجمعة، وفقًا لمصادر قريبة من المحتجزين قالت لشبكة CNN.

وأثناء زيارة بازار "عشرة أميال" في بلدة إنساين في يانغون، تحدث السكان إلى شبكة CNN، حيث تم القبض على امرأتين رفعتا تحية الاحتجاج بثلاثة أصابع في غضون ثلاث إلى خمس دقائق من مغادرة الفريق من قبل مجموعة من مسؤولي الأمن، وفقًا لشاهد عيان.

وقال مصدر مقرب منهن إن النساء العاملات في متجر بالسوق نُقلن إلى مركز استجواب شوي بي ثار وما زلن رهن الاحتجاز.

من جانبه، قال المتحدث باسم شبكة CNN: "نحن على علم بتقارير الاعتقالات عقب زيارة فريقنا إلى يانغون ، ميانمار أمس. نحن نضغط على السلطات للحصول على معلومات حول هذا ، وللإفراج الآمن عن أي معتقلين ".

وبعد ظهر الجمعة، أجرى فريق CNN مقابلات مع السكان المحليين في سوق مينجالادون في يانغون. بعد المقابلة، تم اعتقال رجل وامرأة وتمكن آخر من الفرار، بحسب شاهد عيان.