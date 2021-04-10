لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- كشف قصر باكنغهام أن الأمير هاري سيحضر جنازة جده الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، التي ستقام السبت المقبل.

وقال متحدث باسم القصر الملكي البريطاني: "سنؤكد قائمة الضيوف يوم الخميس، ما يمكنني قوله للناس هو أن دوق ساسكس يخطط للحضور".

أما ميغان، دوقة ساسكس، التي تتوقع قدوم طفلها الثاني هذا الصيف "نصحها طبيبها بعدم السفر إلى المملكة المتحدة" من كاليفورنيا، حيث يعيشان.

وافقت الملكة على حفل مقتبس من الخطة التي وافق عليها دوق إدنبرة منذ سنوات، بسبب قيود الوباء. وسيتم دفن دوق إدنبرة في جنازة خاصة في كنيسة القديس جورج في وندسور، أو ما يُعرف باسم "الجنازة الملكية الاحتفالية"، ولن يكون هناك وجود للصحافة.

وأوضح المتحدث أن الجنازات الرسمية بموجب البروتوكول الملكي عادة ما تكون مخصصة للملوك، لذا فإن جنازة الدوق ستكون مماثلة لجنازة الملكة الأم في عام 2002.

وتم إجراء الترتيبات المعدلة عبر "التشاور الوثيق" مع الحكومة ومسؤولي الصحة العامة لتلبية إرشادات التباعد الاجتماعي التي تسمح لـ 30 شخصًا بحضور الجنازة. سيتم ثني الحشود عن التجمع قبل يوم السبت. وطلبت الملكة من العائلة المالكة فقط الاحتفال بأسبوعين من الحداد الملكي من يوم أمس، عندما توفي الدوق، لمدة أسبوعين حتى الخميس 22 أبريل/نيسان.