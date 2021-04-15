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مكسيكو سيتي، المكسيك (CNN)-- تلقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أكثر من 100 ألف شكوى بشأن مستوى تغطية وفاة الأمير فيليب، حسبما ذكرت الشبكة الخميس.

وأظهرت الأرقام التي أتاحتها BBC أن 109.741 شكوى قد تم تقديمها، حتى يوم الخميس، "مدفوعة برد الفعل على مقدار التغطية المقدمة لوفاة دوق إدنبرة".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت: "كانت وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة حدثًا مهمًا أثار اهتمامًا كبيرًا على الصعيدين الوطني والدولي. نحن نقر بأن بعض المشاهدين لم يكونوا راضين عن مستوى التغطية المقدمة، وأثر ذلك على جداول التلفزيون والراديو التي تمت جدولتها".

وأضافت "لا نقوم بإجراء مثل هذه التغييرات دون دراسة متأنية والقرارات المتخذة تعكس الدور الذي تلعبه هيئة الإذاعة البريطانية باعتبارها الإذاعة الوطنية خلال لحظات ذات أهمية وطنية".

وقال متحدث باسم BBC: "نحن فخورون بتغطيتنا والدور الذي نلعبه خلال لحظات ذات أهمية وطنية".