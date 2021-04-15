أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس، إن الحكومة الروسية لا تزال بحاجة إلى "شرح مشاركتها" في أفغانستان، مع الاعتراف أيضًا بوجود مستوى "منخفض إلى متوسط" من الثقة في المعلومات الاستخباراتية، مشيرة إلى المكافآت الروسية المزعومة لمهاجمة الجنود الأمريكيين في المنطقة.

وقالت ساكي، لمراسل في الإفادة الصحفية الخميس: "شعرنا أن التقارير كانت كافية لإثارة القلق لأننا أردنا أن ينظر مجتمع الاستخبارات لدينا في تلك التقارير كجزء من هذا التقييم الشامل. لقد قيموا بثقة منخفضة إلى متوسطة... أن ضباط الاستخبارات الروسية سعوا إلى تشجيع هجمات طالبان ضد أفراد الولايات المتحدة والتحالف في أفغانستان".

وأشارت ساكي إلى أن الثقة كانت منخفضة "جزئياً لأنها تعتمد على تقارير المحتجزين، وبسبب البيئة الصعبة" في المنطقة، مُرددةً الحديث عن تقارير سابقة لكيفن ليبتاك من CNN.

وتابعت قائلة: "لدينا ثقة كبيرة في هذا التقييم ومشاركة هذه الوحدة من الاستخبارات العسكرية الروسية تتماشى مع الهجمات المشجعة لروسيا ضد أفراد الولايات المتحدة والتحالف في أفغانستان. لذا، في حين أن هناك تقييمًا منخفضًا إلى متوسط ​​لهذه التقارير، شعرنا أنه من المهم لمجتمع الاستخبارات لدينا أن ينظر فيها، وبالطبع لن نقف مكتوفي الأيدي ونقبل استهداف أفرادنا من قبل أي عناصر، بما في ذلك جهة فاعلة خارجية".

وقالت ساكي: "تلقي هذه المعلومات حقًا العبء على روسيا والحكومة الروسية لشرح مشاركتهما هنا".

بعد أن تعرضت لضغوط من قبل فيل ماتينغلي، مراسل CNN بشأن انتقادات بايدن، المرشح آنذاك، للطريقة التي تعامل بها الرئيس السابق دونالد ترامب مع التقارير، قالت ساكي إنها "لن تتحدث إلى الإدارة السابقة".

وأضافت: "سأقول إن لدينا قلقًا كافيًا بشأن هذه التقارير، وبشأن استهداف رجالنا ونسائنا الذين يخدمون الرجال والنساء الذين يخدمون بفخر في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أردنا أن ينظر فيه مجتمع الاستخبارات لدينا".

وقالت: "ما زلنا نشعر أن هناك أسئلة يجب أن تجيب عليها الحكومة الروسية".

كما أفاد كيفن ليبتاك في يونيو 2020، علّق بايدن آنذاك على التقارير الأولية التي تفيد بأن معلومات حول المنح الروسية قد تم إطلاع ترامب عليها، لكن ترامب رفض الرد.

وقال بايدن خلال جلسة افتراضية: "لم يفشل فقط في معاقبة أو فرض أي نوع من العواقب على روسيا بسبب هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، فقد واصل دونالد ترامب حملته المحرجة من الاحترام والتقليل من قدر نفسه أمام فلاديمير بوتين".

وقد أصبح خطابه أكثر قسوة مع حلول المناظرة الرئاسية الأولى في نهاية سبتمبر/أيلول.

وقال بايدن "إنه جرو بوتين. لا يزال يرفض حتى قول أي شيء لبوتين بشأن المكافأة التي حصل عليها بوتين على رؤوس الجنود الأمريكيين".

سُئلت ساكي لاحقًا عما إذا كانت الدعوة لعقد قمة بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تزال مفتوحة، وأجابت بأنها كانت كذلك.

وقالت: "الدعوة لا تزال مفتوحة ونعتقد أنها ستكون خطوة جيدة إلى الأمام في تطوير علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها".