هافانا، كوبا (CNN) -- عندما أعلن راؤول كاسترو قبل ثلاث سنوات أنه سيتنحى في عام 2021 عن رئاسة الحزب الشيوعي القوي في كوبا، كان يتصور بالتأكيد الجزيرة على أساس اقتصادي أكثر ثباتًا والانتقال إلى جيل جديد من القيادة يكتمل تقريبًا.

لم تسر الأمور وفق خطة كاسترو بالضبط.

تعرضت الجزيرة المعتمدة على السياحة للوباء؛ تقلص الاقتصاد بنسبة 11٪ على الأقل في عام 2020 وفقًا لتقديرات الحكومة. يقضي الكوبيون كل يوم ساعات في طوابير طويلة للعثور على الغذاء والأدوية وغيرها من الضروريات النادرة بشكل متزايد.

في حين بذل المسؤولون الكوبيون جهودًا شاملة لإحباط انتشار الفيروس التاجي، فإن الحالات في أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجزيرة. من المحتمل أن يستغرق الأمر شهورًا أخرى لمعرفة ما إذا كانت خطة كوبا الطموحة لتطوير لقاحات محلية للجزيرة ستثبت نجاحها.

مع الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، أصلح كاسترو العلاقات المشحونة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وكوبا، ليرى تلك العلاقات تتفجر مرة أخرى في ظل إدارة دونالد ترامب التي سنت بعض أشد العقوبات الاقتصادية على الجزيرة منذ عقود.

لكن حتى الآن، كان الرئيس الحالي جو بايدن مترددًا في التعامل مع الجزيرة التي يديرها الشيوعيون على الرغم من التغيير الأكثر أهمية في القيادة في كوبا منذ عقود.

وقال السناتور السابق جيف فليك (جمهوري من أريزونا)، وهو عضو نادر في الحزب الجمهوري ممن يضغطون من أجل تحسين العلاقات، الذي التقى مع راؤول كاسترو خلال زيارات متكررة: "بغض النظر عن الإدارة التي لدينا، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، فقد حان الوقت للتفاعل".

من الصعب أن نتخيل وقتًا أكثر خطورة بالنسبة لآخر أفراد جيل الشيخوخة الذين حولوا كوبا إلى دولة اشتراكية ليخففوا أخيرًا قبضتهم على السلطة. على الرغم من عدم اليقين المتزايد، يتوقع الكوبيون أن يشهدوا تغييرًا تاريخيًا للحرس في المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الكوبي هذا الأسبوع، "الهيئة العليا" للحزب السياسي الوحيد المسموح به في الجزيرة.

يبدأ المؤتمر يوم الجمعة، وتوقيته للاحتفال بالذكرى الستين لانتصار كوبا على المنفيين الذين دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية خلال غزو خليج الخنازير. ومن المتوقع أن يتخلى راؤول كاسترو عن السيطرة كسكرتير أول للحزب الشيوعي.

منذ السنوات الأولى للثورة، كان رئيس الدولة الكوبي دائمًا يقود الحزب، مما يجعل من شبه المستحيل تحديد أين تنتهي الحكومة ويبدأ الحزب.

لكن في 2018، تنحى كاسترو عن منصبه كرئيس، مما أفسح المجال لخليفته المختار، ميغيل دياز كانيلم ، لتولي الإدارة اليومية للحكومة. ظل كاسترو رئيسًا للحزب، الذي يشرف على التخطيط طويل المدى، لكنه قال إن دياز كانيل من المرجح أن يتولى هذا المنصب أيضًا في عام 2021.

وقال كاسترو في 2018: "بعد ذلك، إذا سمحت صحتي بذلك، سأكون مجرد جندي إضافي مع الأشخاص الذين يدافعون عن هذه الثورة".

وسينهي رحيله حقبة عشيرته الشهيرة التي احتلت القيادة العليا في الجزيرة. لم يشغل أي من أبناء الأخ الأكبر لكاسترو، الذي توفي عام 2015، مناصب حكومية.

أليخاندرو، نجل راؤول كاسترو، كولونيل في وزارة الداخلية الكوبية، وتدير ابنته مارييلا مركزًا حكوميًا يروج لحقوق مجتمع الميم. ويرأس صهره الجنرال لويس ألبرتو رودريغيز لوبيز كاليخاس، شركة عسكرية مترامية الأطراف تسيطر على الفنادق والمراسي ومشاريع البنية التحتية المملوكة للدولة، لكنه يحافظ على مكانة عامة منخفضة.

حتى إذا استمروا في ممارسة سلطة لا جدال فيها على الجزيرة، فبمجرد انتهاء المؤتمر، لن يحتل أي شخص يحمل اسمه الأخير كاسترو منصبًا قياديًا رفيع المستوى لأول مرة منذ أكثر من 62 عامًا.

كوبا هي واحدة من البلدان التي تغيرت بشكل أقل منذ نهاية الحرب الباردة، حتى مع اعتراف المسؤولين الحكوميين بأن الجزيرة بحاجة ماسة إلى التكيف. إن إيجاد الطريق لتحديث الاقتصاد الكوبي سوف يقع الآن مباشرة على عاتق ميغيل دياز كانيل، خليفة كاسترو كرئيس ومن المتوقع أن يتولى رئاسة الحزب الشيوعي.

تدرب دياز-كانيل كمهندس كهربائي، وأدار الحكومات المحلية في مقاطعتين قبل أن يصبح وزيرًا للتعليم العالي ثم نائبًا للرئيس ورئيسًا.

دياز كانيل هو أول كوبي ولد بعد ثورة 1959 ليصبح رئيسًا. وسيؤدي اكتساب قيادة الحزب إلى ترسيخ التكنوقراط طويل القامة ذو الشعر الرمادي ليكون الوريث السياسي لكاسترو. لكن ما زال من غير الواضح كيف يختلف عن أسلافه.

وقال دياز كانيل للصحفيين في 2018 عندما سُئل عن رؤيته لمستقبل كوبا: "أنا أؤمن بالاستمرارية. أعتقد أنه سيكون هناك دائمًا استمرارية".

قد تكون التصورات قد تغيرت إلى حد ما، لكن دياز كانيل متمسك صراحة بالإيديولوجية القائلة بأن سيطرة الدولة الصارمة على الاقتصاد تظل أفضل طريقة للمضي قدمًا لكوبا ، على الرغم من عقود من النمو الاقتصادي الراكد. وقال إن أي معارضة علنية لخط الحزب هي من عمل الكوبيين "المولودين" أو المولودين في البلد الخطأ.

حتى مع كل الحديث الرسمي عن الحفاظ على المسار، فإن كوبا تتغير. يشتكي الكثير في القطاع الخاص الناشئ في كوبا علنًا من بطء وتيرة الإصلاحات. سئم الفنانون من الرقابة الرسمية والنشطاء الذين يضغطون من أجل تشريع يحمي حقوق الحيوان استخدموا زيادة الوصول إلى الإنترنت لتنظيم ونشر احتجاجات صغيرة لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط.

بينما تواجه حكومة كوبا تحديات وتهديدات متزايدة، قد يشعر بعض المتشددين بالقلق من خروج راؤول كاسترو. لكن السناتور السابق جيف فليك قال لشبكة CNN إن كاسترو من المرجح أن يقاوم مناشدات اللحظة الأخيرة للبقاء.

وقال فليك: "يبدو أنه أكثر استعدادًا للسير حتى غروب الشمس بالتأكيد أكثر مما فعل شقيقه. كان يتحدث دائمًا عن أحفاده وعائلته".

"ولكن في الحقيقة للمضي قدمًا، لسن الإصلاحات التي تحتاجها كوبا، سوف يحتاجون إلى تجاوز (عائلة) كاسترو".