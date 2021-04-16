خطوة تاريخية.. راؤول كاسترو يتنحى عن رئاسة الحزب الشيوعي الكوبي

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هافانا، كوبا (CNN)-- في خطوة تاريخية، في مؤتمر للحزب الشيوعي في كوبا، أكد راؤول كاسترو يوم الجمعة استقالته من منصب السكرتير الأول للحزب السياسي الوحيد المسموح به في البلاد.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الكوبي الحكومي، قال كاسترو إنه يؤمن بجيل جديد من المسؤولين الذين قدموا له ترحيبًا حارًا.

وقال كاسترو وهو يطرق المنصة إنه سيواصل "القتال" للدفاع عن الثورة الكوبية وإنه "لا شيء" أجبره على التقاعد.

ومن المتوقع أن يتم اختيار بديل كاسترو خلال انعقاد الكونغرس الكوبي، وذلك لفترة تستمر أربعة أيام وتنتهي يوم الاثنين.

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